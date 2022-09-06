التسهيلات التجارية تستضيف متدربي برنامج التدريب العملي السنوي ضمن مساعي الشركة للاستدامة المجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - سعياً منها للاستثمار في الموارد البشرية الوطنية وفي ظل التعاون السنوي القائم مع مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية بمملكة البحرين، استقبلت شركة البحرين للتسهيلات التجارية بفرعها الرئيسي مجموعة من طلبة أبرز المؤسسات التعليمية والتدريبية بمختلف التخصصات للانتساب بالبرنامج التدريب العملي للعام الجاري. إيماناً بإثراء القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تؤمن بها الشركة وبما تتضمنه رؤية البحرين 2030 و حصول الطلبة على أعلى مستويات التعليم والتدريب في المؤسسات الأهلية في الدولة.

في حين رحب قسم الموارد البشرية في الشركة بالطلبة المنتسبين بحضور نائب الرئيس التنفيذي محمد جهاد بوكمال، تم من خلاله تقديم شرح عن أهم النظم والقوانين العامل بها في القطاع المالي والشركة. كما ثمّن نائب الرئيس التنفيذي مشاركة الطلبة تجربتهم المميزة خلال فترة التدريب. ومن جهتها أشادت السيدة عائشة السنان رئيسة الموارد البشرية على نهج الشركة وإهتمامها المستمر بتقديم كل ما هو لازم لتطوير قدرات وكفاءات منتسبي برنامج الشركة للتدريب الذي يُسهم في صقل مهارات الأجيال القادمة. هذا وقد أثنت رئيسة الموارد البشرية بجهود الطلبة المتدربين وأشادت بتأديتهم مختلف المسؤوليات والواجبات خلال فترة البرنامج.

كما أعرب المتدربون عن تقديرهم للإدارة التنفيذية على الاهتمام بمتابعة برنامجهم التدريبي والتعاون اللامحدود الذي يبديه موظفوا الشركة من أجل ضمان سير البرنامج التدريبي على اكمل وجه.