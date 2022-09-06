شكرا لقرائتكم خبر عن السويسري مارسيل كولر يقترب من قيادة الأهلي المصري فى الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أن النادي الأهلي المصري أقترب من الإتفاق مع المدرب السويسري مارسيل كولر، يأتي ذلك فى إطار بحث المارد الأحمر عن مدير فني جديد للفريق خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش من القيادة الفنية للفريق.

وتابعت وكالة التسويق الخاصة بالمدرب منذ قليل الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري، فى إشارة واضحة إلى أقتراب المدرب السويسري من قيادة الفريق الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة، إضافة أن مارسيل ليس ملتزم بقيادة أي فريق فى الوقت الحالي، بعدما غاب عن التدريب لمدة تقترب من عامين.



موعد الإعلان عن المدرب الجديد للفريق

وذكرت بعض المصادر داخل الفريق الأحمر أن هناك اجتماع ستعقده إدارة الفريق اليوم على أن يتم الإعلان بعدها مباشرة على اسم المدرب، والذي من المقرر أن يقود مباراة الفريق أمام أندهوفن الهولندي فى 21 سبمتبر المقبل، خلال معسكر الفريق الإستعدادي للموسم الجديد.

وفى إطار متصل أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير أن مسئولي الأهلي المصري أنهوا إتفاقهم مع المدرب الجديد، ولكن شدد على أنه لن يتواجد فى مصر خلال الفترة المقبلة لأسباب شخصية تم الإتفاق عليها، على أن يكون التعارف الأول بينه وبين اللاعبين خلال المعسكر الخارجي.



ماذا قدم مارسيل كولر فى مسيرته التدريبية؟

ويعتبر "كولر" صانع نهضة منتخب النمسا بعدما قاده من عام 2011 حتى 2017 وتمكن من تحقيق نتائج رائعة وأقام نقلة كبيرة للمنتخب النمساوي حيث وصل للترتيب العاشر بعدما كان يحتل المركز الـ70 فى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما سبق له أن فاز بالدوري السويسري مرتين، مع نادي جراسهوبرز وسانت جالين.