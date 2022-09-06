شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إيقافه.. كنو سيكون متاحًا للهلال فى مواجهته أمام الزمالك فى كأس لوسيل! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لاعب الوسط محمد إبراهيم كنو نجم وسط الهلال سيكون جاهزًا بشكل طبيعي لمواجهة الزمالك المصري فى كأس لوسيل، يأتي ذلك على الرغم من صدور قرار سابق بإيقاف اللاعب، خاصة أن المباراة سيغلبها الطابع الودي وليس ضمن البطولات الرسمية التي تمنع اللاعب من المشاركة.

وتعرض الهلال فى وقت سابق لموقف صادم لجميع الجماهير الهلالية، لا سيما بعدما أيد مركز التحكيم الرياضي السعودي قرار إيقاف الزعيم لفترتين من القيد، بداية من الصيف الجاري والإنتقالات الشتوية القادمة، فى الشكوي الذي تقدم بها نادي النصر بشأن اللاعب محمد إبراهيم كنو،



موقف الهلال من مشاركة الصفقات الجديدة فى كأس لوسيل

وأفادت بعض المصادر من داخل نادي الهلال أن لا يوجد ما يمنع اللاعبين الجدد فى المشاركة خلال مباراة الزمالك القادمة، خاصة أنها تقام فى إطار ودي عربي الهدف الأساسي منها توحيد وتقريب الشعب السعودي والمصري، إضافة إلى العائد المادي الكبير من الفوز بالبطولة بكل تأكيد.

وانتشرت فى الآونة الأخيرة عدم مقدرة الصفقات الجديد فى خوض سوبر لوسيل بين الزعيم والفارس الأبيض، الأمر الذي نفاه بعض مسئولي الفريق الهلالي فى الفترة الحالية، وسوف يسافر الهلال السعودي إلى الدوحة يوم الأربعاء المقبل، إستعدادًا لخوض المباراة المقرر لها يوم الجمعة القادم.



الزمالك يواصل إستعداداته لمواجهة الهلال بكأس لوسيل

وفى الجانب المقابل يواصل فريق الزمالك إستعداداته القوية لمباراة الهلال، الشئ الذي ظهر واضحًا فى الفترة الحالية، بعدما قرر الجهاز الفني للفريق الأبيض الإعتماد على عناصر الفريق الشابة فى ختام منافسات مسابقة الدوري، مما أعطي فرصة أكبر للفارس الأبيض فى إستشفاء لاعبيه الأساسين.