النرجس والعارض الأعلى مساحة للأراضي البيضاء في الرياض .. 4 ملايين متر مربع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن أن حيَّيْ النرجس والعارض يحويان أعلى أراضٍ بيضاء مطورة غير معمورة بمساحات إجمالية تجاوزت 4 ملايين م2، ويمكن أن توفر أكثر من 13,5 ألف منتج سكني في حال إعمار هذه المساحات، مشيراً إلى أن مساحات الأراضي المطورة غير المعمورة في حيّ النرجس تبلغ 2,3 مليون م2، بينما تجاوزت مساحات الأراضي البيضاء في حيّ العارض 1,6 مليون م2.

وأكد البرنامج أن إعمار الأراضي البيضاء المطورة التي سجلت في الرياض، يمكن أن يوفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الأحياء التي تتضمن أراضيَ بيضاء تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية ضمن النطاق المعلن في مدينة الرياض، ما يحقق التوازن بين العرض والطلب على المنتجات السكنية في الرياض.

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وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء بدأ تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بمدينة الرياض في ديسمبر الماضي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة. ووفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق تسجيله أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء المطورة التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية من الرسوم في 21 حيًا سكنيًا في مدينة الرياض، تُعد الأعلى من حيث مساحات الأراضي فيها، ما يمثل أكثر من 63% من إجمالي المساحات المسجلة (25) مليون م2 بعد إصدار فواتير الدورة الأولى من المرحلة الثانية في 15 أغسطس على أراضٍ في 100 حيّ بالرياض.