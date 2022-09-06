النرجس والعارض الأعلى مساحة للأراضي البيضاء في الرياض .. 4 ملايين متر مربع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف برنامج الأراضي البيضاء عن أن حيَّيْ النرجس والعارض يحويان أعلى أراضٍ بيضاء مطورة غير معمورة بمساحات إجمالية تجاوزت 4 ملايين م2، ويمكن أن توفر أكثر من 13,5 ألف منتج سكني في حال إعمار هذه المساحات، مشيراً إلى أن مساحات الأراضي المطورة غير المعمورة في حيّ النرجس تبلغ 2,3 مليون م2، بينما تجاوزت مساحات الأراضي البيضاء في حيّ العارض 1,6 مليون م2.
وأكد البرنامج أن إعمار الأراضي البيضاء المطورة التي سجلت في الرياض، يمكن أن يوفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الأحياء التي تتضمن أراضيَ بيضاء تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية ضمن النطاق المعلن في مدينة الرياض، ما يحقق التوازن بين العرض والطلب على المنتجات السكنية في الرياض.
أخبار قد تهمك
وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء بدأ تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بمدينة الرياض في ديسمبر الماضي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة. ووفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق تسجيله أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء المطورة التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية من الرسوم في 21 حيًا سكنيًا في مدينة الرياض، تُعد الأعلى من حيث مساحات الأراضي فيها، ما يمثل أكثر من 63% من إجمالي المساحات المسجلة (25) مليون م2 بعد إصدار فواتير الدورة الأولى من المرحلة الثانية في 15 أغسطس على أراضٍ في 100 حيّ بالرياض.
كشف برنامج الأراضي البيضاء عن أن حيَّيْ النرجس والعارض يحويان أعلى أراضٍ بيضاء مطورة غير معمورة بمساحات إجمالية تجاوزت 4 ملايين م2، ويمكن أن توفر أكثر من 13,5 ألف منتج سكني في حال إعمار هذه المساحات، مشيراً إلى أن مساحات الأراضي المطورة غير المعمورة في حيّ النرجس تبلغ 2,3 مليون م2، بينما تجاوزت مساحات الأراضي البيضاء في حيّ العارض 1,6 مليون م2.
وأكد البرنامج أن إعمار الأراضي البيضاء المطورة التي سجلت في الرياض، يمكن أن يوفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الأحياء التي تتضمن أراضيَ بيضاء تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية ضمن النطاق المعلن في مدينة الرياض، ما يحقق التوازن بين العرض والطلب على المنتجات السكنية في الرياض.
أخبار قد تهمك
وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء بدأ تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بمدينة الرياض في ديسمبر الماضي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة. ووفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق تسجيله أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء المطورة التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية من الرسوم في 21 حيًا سكنيًا في مدينة الرياض، تُعد الأعلى من حيث مساحات الأراضي فيها، ما يمثل أكثر من 63% من إجمالي المساحات المسجلة (25) مليون م2 بعد إصدار فواتير الدورة الأولى من المرحلة الثانية في 15 أغسطس على أراضٍ في 100 حيّ بالرياض.
قد يهمك أيضاً :-
- حديث الساعة في الجزائر.. عريس وعروسان بحفلة واحدة
- الشارقة تعزز جاذبيتها الاستثمارية ..7 قطاعات واعدة تحدد خريطة استثمارات المستقبل
- اخبار دوليه - السعودية: التباحث مع قوة دفاع البحرين لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية
- اخبار دوليه - دول الخليج تطالب «نتفلكس» بإزالة المحتوى المخالف الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية
- انطلاق أعمال الدورة «158» لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب
كانت هذه تفاصيل خبر النرجس والعارض الأعلى مساحة للأراضي البيضاء في الرياض .. 4 ملايين متر مربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.