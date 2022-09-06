محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء عن تفويض رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل – أو من ينيبه – بالتباحث مع البحرين بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – السعودية: التباحث مع قوة دفاع البحرين لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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