اخبار دوليه – دول الخليج تطالب «نتفلكس» بإزالة المحتوى المخالف الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف، مضيفة أنه في حال استمرار هذه المخالفات سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المنصة.

وذكر بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، أنه: «نظرًا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناءً عليه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيه المحتوى الموجه للأطفال، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة».

وأضاف البيان: «مع التأكيد على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات، وفي حال استمرار بت المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».