محمد بن مسعود - الدمام - مشاهدة مباراة تشيلسي باريس سان جيرمان ويوفنتوس بث مباشر دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع «المناطق» بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، بعد تزايد محركات البحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

ويحتضن معلب «بارك دو برنس»، المواجهة القوية المرتقبة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال.

تأهل باريس سان جيرمان ويوفنتوس لدور المجموعات

يبدأ الفريق الأول لكرة القم بنادي باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بمواهة من العيار الثقيل أمام نادي يوفنتوس الإيطالي في الجوة الاولى من منافسات دوري أبطال أوربا.

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تأهل نادي باريس سان جيرمان ونادي ويوقنتوس إلى دور المجموعات مباشرة، الفريق الفرنسي حامل لقب الدوري الفرنسي، والسيدة العجوز جاء رابعًا في ترتيب الدوري.

باريس سان جيرمان في اختبار جقيقي أمام يوفنتوس

باريس سان جيرمان، يطمح في تحقيق اللقب الأول بعد الفشل في السنوات الأخيرة بالتتويج بالبطولة، وغادر النسخة الماضية من الدور الـ16 أمام ريال مدريد، ويطمح في البداية القوية وتدارك الأخطاء من أجل المنافس ودخول دائرة المرشحين للتويج بالبطولة.

ويعيش الفريق البارسي حالة من الانسجام والقوة الفنية داخل المعلب، ويقدم مستوى قوي للغاية في بطولة الدوري الفرنسي، ويحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة في صدارة الترتيب بالدوري الفرنسي.

يوفنتوس في مواجهة صعبة

يوفنتوس ، يسعى السيدة العيش للخروج بنتيجة إيجابية من معلب «بارك دو برنس»، في ظل الأداء الفني المتوسط الذي يقدمه الفريق في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ويطمح لتفادي الخسارة، وودع السيدة العجوز دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من الدور الـ16 بعد الهزيمة من فياريال الإسباني.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيراتي، فيتور فيريرا، نونو مينديس.

خط الهجوم: ميسي، كيليان مبابي، نيمار.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، بريمر، ساندرو.

خط الوسط: لوكاتيلي، باريديس، رابيو.

خط الهجوم: كوادرادو، فلاهوفيتش، كوستيتش.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

وتنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء السادس من سبتمبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على معلب «بارك دو برنس».

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

ويبدأ بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.