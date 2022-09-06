تفاصيل اجتماع جارسيا مع لاعبي النصر

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حرص المدير الفني لنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا على الحديث مع لاعبي فريقه عقب الخسارة أمام التعاون. وطالب جارسيا لاعبي النصر بنسيان الخسارة الماضية من التعاون، وإظهار مستواهم الحقيقي، أمام ضمك بالجولة المقبلة. وأوضح جارسيا للاعبيه أن كل فريق معرض للخسارة، والأهم سرعة تصحيح الوضع، والعودة إلى طريق الانتصارات. ويستعد النصر لمواجهة ضمك يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن.

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