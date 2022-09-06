الطائي يجهز الهزاع ومارتينيز لمواجهة الشباب

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يسعى الجهاز الفني لنادي الطائي بقيادة المدرب البرتغالي بيبا لتجهيز ثنائي الفريق، هزاع الهزاع ومارتينيز لمواجهة الشباب. وأظهر هزاع الهزاع والفنزويلي أدريان مارتينيز، جاهزية لياقيةً وفنيةً للدخول إلى قائمة مباراة الشباب. ويلعب الشباب ضد الطائي بعد غدٍ (الخميس) في ثالث جولات دوري روشن.

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