6 مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية «بي-52» أثناء عبورها أجواء المملكة

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المناطق_واس
رافقت ست مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من نوع «ف-15 إس أي» و «تايفون» و «ف-15 سي»، القاذفة الإستراتيجية «بي-52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.
يأتي ذلك ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
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Source almnatiq
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