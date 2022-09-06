6 مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية «بي-52» أثناء عبورها أجواء المملكة

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المناطق_واس

رافقت ست مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من نوع «ف-15 إس أي» و «تايفون» و «ف-15 سي»، القاذفة الإستراتيجية «بي-52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.

يأتي ذلك ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

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Source almnatiq

