6 مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” خلال عبورها أجواء المملكة (صور)

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رافقت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية القاذفة الإستراتيجية “بي-52” التابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.

وأظهرت صور مرافقة 6 مقاتلات من نوع “ف-15 إس أي” و”تايفون” و”ف-15 سي” للقاذفة الإستراتيجية الأمريكية.

يأتي ذلك ضمن العمل المشترك المستمر بين القوتين الجويتين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

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Source akhbaar24

