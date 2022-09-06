فيديو صادم.. قطار يطيح بشاب هندي أثناء تصوير مقطع على إنستجرام

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وثق مقطع فيديو صادم حادث نروع اصطدم فيه قطار بـ شاب هندي وقف يصور نفسه بجانبه من أجل نشر المقطع على إنستجرام.

في المقطع يظهر شاب هندي يسير عرضًا بجانب قضبان قطار أثناء قدومه، بينما يمكن سماع صديقه وهو يحذره من خطورة سلوكه.

في غضون لحظات، مر قطار مسرعًا، واصطدم بقوة بـ الشاب الذي طار في الهواء، حيث يمكن رؤية خلع ذراعيه وساقيه في الفيديو المروع.

وأظهر الفيديو أن صديقه خلف الكاميرا اندفع نحوه ليرى ما إذا كان واعيا، واتصل بأحد حراس السكة الحديد فأسرع بسيارة إسعاف ونقلوا الشاب إلى مستشفى هندي قريب.

لحسن الحظ لم يتوفى الشاب لكنه راقد في المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه لإصابات خطيرة.

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/09/6lb61ONXmn10Wl1M.mp4

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Source almnatiq

