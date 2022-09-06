عقارات الدولة تدرّب 280 متخصصاً من 100 جهة حكومية

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين تجربة المستفيد، ورفع مستوى الرضا عن خدماتها، إضافةً إلى انتهاج أسلوب إدارة التغيير في التحوّل الرقمي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في المنظومة الحكومية، فيما شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من قبل ممثّلي الجهات، حيث دُرِّبوا على استخدامات المنصّة، وفق خدماتها العقارية المتنوعة.
من جهته، بين المشرف على مشروع التحول الرقمي للأنظمة العقارية المهندس ماجد محمد بن عنزان أنّ الهيئة مستمرة في تبنّي الحلول الرقمية للخدمات التي تقدّمها، مؤكّداً عمل الهيئة على استكمال أعمال التكامل والربط بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أنَّ استقبال طلبات الاحتياج العقاري للجهات الحكومية أصبح إلكترونياً منذ 1 / 9 / 2022.
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