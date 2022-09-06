مجلس الوزراء يقر إنشاء أسواق حرة في المنافذ

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم التي ترأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة - في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

رسائل سياسية

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها، من الرئيس الصيني، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم في الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يخدم التطلعات المشتركة، ويزيد من فعالية العمل الجماعي من خلال المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية.

اجتماعات مجموعة العشرين

وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية لمجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية؛ من إبراز جهودها في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار، وسد الفجوة الرقمية عبر مبادرات ومشروعات استراتيجية لربط العالم. وكذلك ما توليه من اهتمام بالغ بالتعليم محلياً ودولياً، بوصفه محركًا رئيسًا للتنمية وحقًا أساسيًا للجميع.

التطورات في المنطقة

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعيد، أن المجلس تابع مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مجددًا دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع (آريا) المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ من أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي، كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

دعم الوكالة الذرية

وبين أن المجلس عدّ دعم المملكة لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف ( رينول ( 2 - ، وللعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر (زودياك)، امتدادًا لإسهاماتها المستمرة لجهود الوكالة ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام، وتأكيدًا على مواقفها تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية وتنميتها بصورة سلمية وآمنة.

وقدّر مجلس الوزراء، المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط تهريب نحو (47) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

- التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية.

- التباحث مع معهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي.

- اتفاقية بين المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي.

- مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي.

- التباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

- الموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.

- الموافقة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي.

- الموافقة على إنشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة - في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، وجامعة الإمام محمد بن سعود لأعوام مالية سابقة.

- الموافقة على تعيين فهد بن عبدالرحمن بن هذلول الدوسري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.