محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وتم خلال اللقاء ، بحث مجالات التعاون والتنسيق ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ، وفق أعلى معايير الكفاءة والإنجاز .

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الداخلية يبحث مجالات التعاون والتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.