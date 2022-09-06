اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم مع معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتم خلال الاجتماع، بحث العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة الى الموضوعات والقضايا المعروضة على جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

حضر الاجتماع، سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السيد أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.