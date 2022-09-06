بث مباشر مباراة العين والقيصومة في دوري يلو 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد بث مباشر مباراة العين والقيصومة في دوري للمحترفين، القنوات الناقلة للمباراة، وترتيب الفريقين في جدول دوري الدرجة الأولى السعودي في موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة العين والقيصومة في دوري يلو

يحتضن معلب استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الأول لنادي العين مع نادي القيصومة في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري يلو للمحترفين، ويتم بث مباشر مباراة العين والقيصومة بالتزامن مع صافرة البداية.

ترتيب العين والقيصومة في جدول دوري يلو

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة لمباراة العين والقيصومة لعشاق الدوري السعودي الدرجة الاولى من الموسم الحالي الذي يشهد منافسة قوية للغاية.

العين صاحب الأرض، يبحث عن تحقيق او فوز أو تعادل بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث نال الهزيمة مرتين، ويحتل المركز الـ18 والأخير في ترتيب دوري يلو للمحترفين الموسم الحالي.

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القيصومة، يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز للدخول في دائرة الفرق التي تصارع على أحدى بطاقات التأهل الموسم المقبل، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة العين والقيصومة

وتنطلق صافرة البداية لمباراة العين والقيصومة في دوري يلو للمحترفين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الساعة الـ8:35 مساءً يتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العين والقيصومة

ويمكن لعشاق الدوري الدوري مشاهدة بث مباشر مباراة العين والقيصومة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصر والوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي، ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة “الرياضية السعودية 3”.