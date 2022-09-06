مركز الملك سلمان للإغاثة يُوقّع مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , بمقر المركز اليوم , مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقّعها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري.

وتهدُف المذكرة إلى التوعية بدور المركز في المجال الإغاثي والإنساني والتطوعي خارج المملكة والتعريف بأنشطته، فضلاً عن التعاون في مجالات البحوث والدراسات والبرامج التطوعية، بالإضافة إلى تبادل التقارير والإحصاءات والمطبوعات، والإسهام في تطوير التدريب وبناء القدرات.

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كما ستُسهم المذكرة بتعزيز المشاركة بين الجانبين في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات والبرامج العلمية، بالإضافة إلى تبادل الخدمات الاستشارية فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية، وتبني نشر الأخبار والمعلومات والبرامج، وتسهيل عملية الربط الإلكترونية، وتبادل المواد العلمية والخبرات ونقل المعرفة.

وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات.