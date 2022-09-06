رئيس «الغذاء والدواء» يبحث تسهيل إجراءات استيراد المطاعم للأغذية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بعددٍ من ملاّك وممثلي المطاعم في السوق السعودي.
وجرى خلال اللقاء بحث تسهيل إجراءات استيراد المطاعم للأغذية خصوصًا تلك الأطعمة التي لا يوجد لها مواصفة أو نادرة الاستيراد، مع التأكيد على أهمية ضمان سلامة الأغذية.
كما نُوقشت الاقتراحات التي تسهم في دعم الاستثمار ورفع مستوى الجودة، والتحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها “الغذاء والدواء” مع فئات قطاع التغذية والمطاعم كافة لتطوير الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين من خدماتها، لتعزيز ودعم مستوى الخدمات المقدمة من “الهيئة”، إضافة لقطاعات الدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.
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