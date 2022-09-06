الملكة إليزابيث تقبل استقالة جونسون من رئاسة وزراء بريطانيًا رسميًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قبلت الملكة إليزابيث استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال في إسكتلندا اليوم الثلاثاء.

وعادةً ما تستقبل الملكة رؤساء الوزراء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد في قصر باكنغهام، لكن هذه المرة كسرت البروتوكول في سابقة تاريخية حيث سافر جونسون إلى بالمورال للقاء الملكة.

ويُعد هذا الفعل سابقة تاريخية منذ تولي إليزابيث لعرش بريطانيا، ويأتي ذلك وسط المزيد من المخاوف الصحية التي تعاني منها الملكة ولاسيما مشاكل التنقل.

فازت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية بزعامة حزب المحافظين، وذلك بعد إعلان الحزب اليوم الاثنين نتائج انتخاباته الداخلية لتصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد خلفًا لبوريس جونسون الذي استقال قبل حوالي شهرين.

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وشغلت تراس منصب عضو في حزب المحافظين، منذ عدة سنوات كما شغلت مناصب وزارية مختلفة في عهد رؤساء الوزراء ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون.

وتفوقت تراس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك الذي كان ينافسها بشراسة على زعامة حزب المحافظين.

والمعروف أن تراس أمضت طفولتها شمالي إنكلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، وهي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتُهما يسارية، التحقت تراس بكلية ميرتون أكسفورد، حيث كانت رئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين بجامعة أكسفورد.