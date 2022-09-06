«وظيفة الأحلام».. شاب يتقاضى أجره مقابل ألا يفعل شيئا على الإطلاق

محمد بن مسعود - الدمام - يتقاضى شاب ياباني أجرا مقابل عدم القيام بأي شيء تقريبا، في عمل يراه البعض أنه «وظيفة الأحلام».

شوجي موريموتو المقيم في طوكيو والبالغ من العمر 38 عاما يتقاضى 10000 ين ياباني (71 دولارا) لكل حجز يتواجد من خلاله كمرافق مع عملائه.

وقال موريموتو لوكالة رويترز «في الأساس، أنا أستأجر نفسي. وظيفتي هي أن أكون في أي مكان يريدني زبائني أن أكون فيه وألا أفعل شيئا على وجه الخصوص»، مضيفا أنه أجرى حوالي 4000 جلسة في السنوات الأربع الماضية.

بفضل جسمه النحيل ومظهره المتوسط ، يفتخر موريموتو الآن بما يقرب من ربع مليون متابع على تويتر، حيث يجد معظم عملائه هناك.

عدم القيام بأي شيء لا يعني أن موريموتو سيفعل أي شيء، إذ رفض عروضا لنقل ثلاجة والذهاب إلى كمبوديا، ولم يقبل أي طلبات ذات طبيعة جنسية.

في الأسبوع الماضي، جلس موريموتو أمام، آرونا شيدا، وهي محللة بيانات تبلغ من العمر 27 عامًا ترتدي الساري الهندي، وكان يتحدث قليلا حول الشاي والكعك.

أرادت شيدا ارتداء الثوب الهندي في الأماكن العامة، لكنها كانت قلقة من أن ذلك قد يحرج صديقاتها، لذلك لجأت إلى موريموتو من أجل أن يكون مرافقها.

قبل أن يجد موريموتو وظيفة الأحلام، كان يعمل في شركة نشر وكان غالبا ما يتعرض للتوبيخ؛ لأنه «لم يفعل شيئا». وقال: «بدأت أتساءل ماذا سيحدث إذا قدمت قدرتي على» عدم القيام بأي شيء «كخدمة للعملاء».

أصبح العمل كمرافق للناس الآن مصدر الدخل الوحيد لموريموتو لإعاشة زوجته وطفله. وعلى الرغم من أنه رفض الكشف عن مقدار ما يربحه، إلا أنه قال إنه يرى حوالي عميل أو اثنين في اليوم، فيما كان عدد الجلسات قبل الوباء، ثلاث أو أربع مرات في اليوم.