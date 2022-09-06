«الخارجية» تعرب عن تعاطف البحرين مع الصين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة ودينغ جنوب غربي الصين

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬محافظة‭ ‬ودينغ‭ ‬بمقاطعة‭ ‬سيتشوان‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬البلاد،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬والإصابات،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الصيني‭ ‬الصديق‭ ‬ولأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭.‬ ‭ ‬

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