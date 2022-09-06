جامعة الأميرة نورة تحصد المركز الأول في مؤشر أداء الجامعات السعودية للموسم الرياضي الـ 12

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على المركز الأول في مؤشر أداء الجامعات والكليات السعودية للموسم الرياضي الـ 12 (للطالبات)، لمسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للعام الجامعي 1443هـ، من أصل (39) جامعة وكلية حكومية وأهليه، حيث حصلت الجامعة على (8.535) في المؤشر العام.

وشاركت الجامعة بـ (72) طالبة في (8) ألعاب رياضية هي: (كرة قدم الصالات-كرة الطائرة-كرة السلة-الكاراتيه-التنس-الألعاب الإلكترونية-ألعاب القوى-الشطرنج)، وحازت على المركز الأول في كرة الطائرة، والمركز الثاني في كرة قدم الصالات، والمركز الثالث في كرة السلة، والمركز الثالث في ألعاب القوى، والمركز الثاني في الشطرنج.

يذكر أنّ مؤشر الأداء تضمن خمس مجالات هي: مجال مسابقات الاتحاد، ومجال الاستضافة، ومجال النشاط الرياضي الداخلي التنافسي، ومجال النشاط البدني والترويحي، ومجال تطوير الكفاءات.