نصائح الهئية العامة للمرور للمارة قبل عبور الطريق

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من النصائح التي يجب على المارة الالتزام بها قبل مرور الطريق،وذلك في إطار حفظ المرور على صحة وسلامة المارة.
نصائح المرور قبل عبور المارة للطريق
ونشر الحساب الرسمي لإدارة المرور على موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» النصائح التي يجب على المارة الالتزام بها خوفا على صحتهم من التعرض لأي أذى.
– يجب اختيار مكان العبور حتى يمكن رؤية حركة السير من جميع الاتجاهات
– يجب الانتباه إلى أن المركبات في الاتجاه الأبعد قد توقفت
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– التأكد من خلو الطريق من المركبات
– يجب التركيز أثناء العبور دون الانشغال في الهواتف
– يجب العبور من المسارات المخصصة للمشاة
– عدم ترك الأطفال يعبرون الطريق وحدهم
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