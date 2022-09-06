هيئة الهلال الأحمر بالقصيم تنفذ دوراتها التدريبية المتخصصة بالطورائ والإسعاف لمنسوبي صحة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، عدداً من الدورات المتخصصة بالطورائ والإسعاف لعدد من منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بالتعاون مع التجمع الصحي بالمنطقة، بحضور 80 متدرباً من الأطباء والأخصائيين والفنيين بالمستشفيات والصحة العامة والإدارات الفنية بالمديرية، وذلك في مقر إدارة الأكاديمية بمدينة بريدة.

وركزت الدورات على تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع دعم الإصابات في مرحلة ما قبل المستشفى، وسرعة الاستجابة للأزمات والكوارث، وطريقة تقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع المصابين بمهنية، التي ستهم في حسن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث، ووضع الخطط المناسبة لتعامل معها.

وتأتي الدورة في إطار الخطة الإستراتيجية والتعاون المشترك بين فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم، بالتعاون مع صحة المنطقة، وذلك لتحقيق هدف جودة التدريب المبني على الاحتياج، وتمكين المشاركين من قياس أثر برامجهم التدريبية بعد تنفيذها مما سينعكس على جودة التدريب ، وتطوير العملية التدريبية التي تقدمها الجهتين.