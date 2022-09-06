سمو أمير القصيم يشيد ببرامج وحدة حقوق الإنسان بديوان الإمارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ببرامج وأنشطة حقوق الإنسان بإمارة المنطقة، التي أسهمت في تعزيز المبادئ والمعايير التي حثنا عليها الدين الحنيف وفق منهج التسامح والمحبة والسلام وإعطاء الحقوق، بما يتناسب مع حجم الأعمال والحقوق الإنسانية، مبدياً سموه فخره واعتزازه بمخرجات وحدة حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام الشؤون القانونية بإمارة المنطقة عبدالله الربيش وأمين مجلس المنطقة إبراهيم الصغير، وفريق العمل بوحدة حقوق الإنسان بالإمارة.

واستمع سمو أمير القصيم لشرح من وكيل إمارة المنطقة عن جهود وحدة حقوق الإنسان، وما حققته من إنجازات ، الذي بيّن أنه تم معالجة قرابة 19 معاملة خلال 8 أشهر، وكان لها مبادرات توعوية وتطوعية للتعريف بحقوق الإنسان والمشاركة في الفعاليات والأيام العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان.