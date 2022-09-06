“غيلياد” و”كايت لطب الأورام” تطلقان عمليات علاجية بالخلايا التائية في المملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة “غيلياد ساينسيز” في المملكة العربية السعودية اليوم أن شركتي “كايت” و”غيلياد” بصدد توسيع نطاق أعمالهما عبر إطلاق عمليات تشغيلية في كل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وسنغافورة، وقدمت “غيلياد” للجهات الحكومية المعنية في البلدان الثلاثة طلبات لاعتماد منتجات علاجية بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الوهمية (CAR T).

ولطالما تطلّبت أمراض سرطان الدم المتقدمة احتياجات علاجية كبيرة غير متوفرة في البلدان الثلاثة، ففي المملكة العربية السعودية و سنغافورة ، تعتبر الأورام اللمفاوية خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بشكل عام. وسنوياً، يتم تشخيص أكثر من 1000 حالة جديدة من سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكيِنية (NHL) في سنغافورة ونحو 1700 حالة في المملكة العربية السعودية كل عام , . وفي البرازيل، تشير التقديرات إلى تشخيص أكثر من 12000 حالة إصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكيِنية ما بين عامي 2020-2022.

وفي هذا السياق، قالت كريستي شو، الرئيس التنفيذي لشركة “كايت”: “انطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة عالمياً في العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الوهمية، فإننا في ’كايت‘ حريصون على توسيع نطاق توفير العلاج بالخلايا التائية ضمن مناطق جديدة حول العالم، لاسيما في تلك التي لا يمتلك المرضى فيها وصولاً إلى هذا العلاج المحتمل لبعض سرطانات الدم المتقدمة. ويسعدنا المضي قدماً بتوسيع عملياتنا العالمية ونتطلع إلى إطلاق شراكات مع أنظمة الرعاية الصحية في هذه الدول”.

وفي الوقت الراهن، تواصل فرق “غيلياد” و”كايت” المخصصة العمل لتأهيل المستشفيات الرائدة لإدارة العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الوهمية في الأسواق الثلاثة الجديدة، وذلك بالتزامن مع مساعيها للحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة. كما تسعى الشركة لرفع تعداد قواها العاملة في هذه البلدان بحلول عام 2022. وتمتلك الشركة حالياً أكثر من 300 مركز علاج مؤهل على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وأوروبا، كما تمتلك مشروعاً مشتركاً في الصين وشريكاً للترخيص في اليابان.

يذكر أن شركة “كايت” تعتبر في الوقت الراهن الشركة الوحيدة التي تكرّس جهودها حصراً لقيادة البحث والتطوير وتصنيع العلاج بالخلايا على نطاق عالمي. ولدى الشركة نموذج عمل فريد من نوعه، فجميع الوظائف المخصصة للعلاج بالخلايا يتم دمجها رأسياً تحت قيادة فريق واحد، مما يضمن فاعلية استثنائية في العمليات الشاملة عالية التخصص وبالغة التعقيد اللازمة لدعم العلاج بالخلايا التائية التائية ذات مستقبلات المستضدات الوهمية.