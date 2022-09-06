الأهلي والخلود.. فوز تاريخي في المشاركة الأولى بدوري يلو

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوز تاريخي ومهم للغاية على حساب نادي الخلود في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي «دوري يلو» في الموسم الحالي.

فوز تاريخي في أول مشاركة للأهلي

رغم صعوبة المباراة، تمكن الأهلي من الفوز على متصدر المسابقة نادي الخلود، بهدف نظيف ليكتب الأهلي أول فوز له بعد ثلاث جولات من بداية دوري يلو، ويعد فوز تاريخي في أول مشاركة في دوري يلو.

ترتيب الأهلي في دوري يلو

رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة، بعد مرور ثلاث جولات في دوري يلو للمحترفين، ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في ظل المنافسة القوية في دوري يلو.

المباراة القادمة للأهلي

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ويستعد الأهلي لمواجهة العروبة في الجولة الرابعة في إطار منافسات دوري يلو للمحترفين، وعينه على الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والاقتراب من صراع المنافسة من أجل العودة لدوري روشن في النسخة المقبلة من موسم 2023- 2024.