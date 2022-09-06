سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل أمين العاصمة المقدسة وجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة، معالي أمين العاصمة المقدسة وجدة صالح التركي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشروعات أمانتي العاصمة المقدسة وجدة الحالية، والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، الهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق في المدن الواقعة ضمن نطاق الأمانتين، وكذلك مشروعات تطوير مداخل مكة وجدة.