شاهد: مذيعة تصاب بجلطة دماغية على الهواء و تنقذ الموقف بذكاء

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أصيبت مذيعة أخبار في أوكلاهوما بجلطة دماغية في الهواء، مما جعلها تتعثر بسبب كلماتها واضطرت إلى قطع البث صباح السبت.

وظهرت جولي تشين تقدم قصة عن إطلاق ناسا Artemis-I الملغى عندما وجدت نفسها فجأة غير قادرة على نطق الكلمات التي كانت تقرأها من جهاز التحكم عن بعد، وقد شعرت تشين بالحيرة والتأتأة، وحاولت المضي قدمًا في البث لكنها سرعان ما وجدت نفسها غير قادرة على التحدث بصوت عالٍ.

وشرحت تشين عبر فيسبوك، أنها تتمتع بصحة جيدة وأن الطبيب يعتقد أنها عانت من “بدايات سكتة دماغية، لكنها ليست سكتة دماغية كاملة”.

وقالت تشين إنها كانت تشعر بالحيوية والنشاط قبل النشرة، ولم تكن هناك أي علامات لأزمة صحية قبل حدوث الجلطة، وفق صحيفة “الديلي ميل”.

وأشارت تشين: “ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولا، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي”.

وتابعت: “ثم عرفت أنني كنت في ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمي لقراءة الكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقن”.

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Source almnatiq

