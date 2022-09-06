︎
.
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب بن سدحان الحربي.
وتسلّم سموه التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة الذي اشتمل على جهود المديرية والحالات التي تمت مباشرتها، كما استمع لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، والإمكانات المختلفة التي تُسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.
ونوه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقًا مما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سمو نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.