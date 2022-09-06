السفير الأحمد يسلم هدية خادم الحرمين لمسلمي روسيا

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سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المتضمنة (50 طناً) من التمور الفاخرة لعام 1444 – 1443هـ، لدار الإفتاء وعدد من المراكز والجمعيات في روسيا الاتحادية.

ورفع السفير الأحمد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد جانباً من دور المملكة الإنساني والريادي، مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج.

كما سلم السفير الأحمد، هدية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إلى الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

ونقل مشاعر الشكر الصادقة من مسؤولي دار الإفتاء والمراكز والجمعيات الروسية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين في كل مكان، والدعوات الخالصة بأن يحفظ الله المملكة قيادةً وشعبًا، ويديم عليها عزها ورخاءها واستقرارها.

بدوره رفع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي راوي عين الدين ونائبه الدكتور روشان عباسوف وعدد من رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية في روسيا الاتحادية، شكرهم وامتنانهم على هذه الجهود المباركة والهدية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي ترمز للمحبة والتآلف.

وأشادوا ببرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الذي يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذه، مشيرين إلى أن المملكة العربية السعودية بلد خير وعطاء.

ونوهوا بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية في شتى بقاع الأرض، وامتنانهم لقيادة المملكة وشعبها على هذا الإهداء والدعم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

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Source almnatiq

