الضمان الصحي”: صاحب العمل ملزم بالتأمين على زوج وأبناء الموظفة في هذه الحالات

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أكد مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي يشمل زوج وأبناء الموظفة المستفيدة من التأمين، وأن صاحب العمل ملزم بالتأمين عليهم، وفقا لعدة حالات.
وأوضح المجلس أنه يحق للزوج ذلك إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي، أو كان لا يعمل.
وأكد أن مظلة التأمين الصحي تشمل أبناء الموظفة الذكور حتى سن الخامسة والعشرين والبنات غير المتزوجات وغير العاملات.
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Source akhbaar24
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