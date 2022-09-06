نصائح لترشيد استهلاك الوقود في السيارة

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أوضح خبير سيارات أن السيارة الدورية تفيد في توفير الوقود، وكذلك فلتر البنزين والبواجي وبخاخات البنزين وفلتر الهواء، هذه الأشياء كلها توفر الوقود في السيارة الدورية.
وتابع أثناء حديثه عبر برنامج “صباح السعودية” أنه ينصح بإستخدام السيارة الدورية، تجديد دائرة الإحتراق كل سنة كحد أقصي، تبديل القطع الإستهلاكية في السيارة.
وأشار إلي أن الصيانة شئ ضروري بالنسبة للأشياء الوقائية، والترشيد من استهلاك الوقود.
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Source almnatiq
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