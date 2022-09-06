خلال أسبوع.. قرابة 9 آلاف مولود جديد أقبلوا على الدنيا بمستشفيات “الصحة”

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أعلنت وزارة الصحة عدد المواليد الذين ولدوا في المستشفيات التابعة للوزارة خلال الفترة من 25 محرم الماضي إلى 3 صفر الحالي.

وذكرت أن عدد المواليد وصل إلى قرابة 9 آلاف مولود في جميع مناطق المملكة، مضيفة أن الرياض سجلت النسبة الأعلى في عدد المواليد بنسبة 26.6%، وبعدد يتخطى ألفي مولود.

وأضافت أن جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وعسير والقصيم شهدت تسجيل أعلى نسبة من المواليد على التوالي بعد الرياض.

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Source akhbaar24

