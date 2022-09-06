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أعلنت وزارة الصحة عدد المواليد الذين ولدوا في المستشفيات التابعة للوزارة خلال الفترة من 25 محرم الماضي إلى 3 صفر الحالي.
وذكرت أن عدد المواليد وصل إلى قرابة 9 آلاف مولود في جميع مناطق المملكة، مضيفة أن الرياض سجلت النسبة الأعلى في عدد المواليد بنسبة 26.6%، وبعدد يتخطى ألفي مولود.
وأضافت أن جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وعسير والقصيم شهدت تسجيل أعلى نسبة من المواليد على التوالي بعد الرياض.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أسبوع.. قرابة 9 آلاف مولود جديد أقبلوا على الدنيا بمستشفيات “الصحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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