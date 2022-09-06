1276 مولودا في السعودية يوميا

أوضحت "الصحة" أن إجمالي عدد المواليد في المملكة بلغ 8933 مولوداً، خلال الفترة من 25-01-1444هـ وحتى 03-02-1444هـ، وذلك بمعدل 1276 مولودا يوميا.

وذكرت الوزارة أن منطقة الرياض تصدرت جميع المناطق في عدد المواليد، حيث بلغ عددهم 2286 مولوداً، بنسبة 25.6%، يليها منطقة مكة المكرمة بولادة 1804 مولوداً، ثم المنطقة الشرقية بـ 868 مولوداً.

وبلغ عدد المواليد في منطقة نجران 249 مولوداً، فيما سجلت منطقة عسير 585 مولوداً، وفي حفر الباطن بلغ عدد المواليد 205 مولوداً، وبلغ عدد المواليد في منطقة حائل 192 مولوداً، وفي منطقة جازان بلغ عدد المواليد 466 مولوداً، فيما بلغ عدد المواليد في منطقة تبوك 291 مولوداً، وسجلت مدينة بيشة ولادة 124 مولوداً، وفي منطقة المدينة المنورة بلغ عدد المواليد 636 مولوداً، وفي منطقة القصيم بلغ عدد المواليد 511 مولوداً، وبلغ عدد المواليد في القريات 104 مواليد، وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ عدد المواليد 166 مولوداً، وفي الجوف بلغ عدد المواليد 185 مولوداً، وسجلت منطقة الباحة ولادة 109 مواليد، وفي الأحساء بلغ عدد المواليد 351 مولوداً.