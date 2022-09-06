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كشفت مصادر صحفية، عن خطوة جديدة من مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بعد القرار الرسمي بإلزام النادي واللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ قدره 20.3 مليون ريال.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الجزيرة”، إن الهلال تقدم بطلب مراجعة لحكم مركز التحكيم الصادر في قضية كنو لاشتماله على حكم بالربا الصريح والمحرم شرعاً.
وأشارت المصادر، إلى أن مركز التحكيم الرياضي، في أحد أحكامة السابقة ضد النادي الفيصلي، قد قرر عدم جواز الحكم بالربا.
وأعلن نادي النصر في وقت سابق تلقيه خطاباً من مركز التحكيم الرياضي يفيد بأن هيئة التحكيم قررت بالإجماع إلزام نادي الهلال واللاعب (متضامنين أو منفردين) بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ قدره 20.306.998 مليون ريال. وتأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وتأييد قرار إيقاف نادي الهلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.
ويبدأ الهلال، اليوم الثلاثاء، التحضير لمواجهة الزمالك المصري على كأس “سوبر لوسيل” الجمعة، في الدوحة العاصمة القطرية.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر حكم بالربا الصريح والمحرم شرعاً.. الهلال يقدم طلبا جديدا لمركز التحكيم في قضية كنو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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