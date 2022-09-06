عبدالله الماضي: تم توطين 68% من السلع وتوفر المنتجات الأساسية وبدائلها للاستمرار

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قال عبدالله الماضي، الرئيس التنفيذي المكلف لخدمات الطاقة في شركة الكهرباء، أنه تم العمل على توطين 68% من السلع، ولا بد من ضمان توفر المنتجات الأساسية وبدائلها للاستمرار.
تم توطين 68% من السلع المحتوى المحلي
وأضاف خلال حديثه في مؤتمر تطوير المحتوى المحلى،أن هناك ربط شركات في المملكة حيث تكون نتائجه طيبة وخلق فرص واعدة والنهوض بمستوى المحتوى المحلي المقدم.
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Source almnatiq
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