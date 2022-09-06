لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية السعودية (معادن)

︎ . أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الرسمي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية السعودية وكشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن جميع التخصصات المطلوبة والواجب توافرها في الراغبين للالتحاق بأحدى الوظائف المتاحة. المسميات الوظيفية و المتطلبات: 1- مدير استخبارات التسويق حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو بكالوريوس في تعدين المعادن والمنتجات ، والكيمياء ، وما إلى ذلك أو المؤهلات ذات الصلة ، كما أن ماجستير إدارة الأعمال سيكون ميزة خبرة لا تقل عن 15 عامًا في مجال التسويق الدولي مفكر استراتيجي عالي الطاقة يتمتع بمهارات تحليلية وحكم على الأعمال قوية سجل حافل من قيادة عملية التخطيط في منظمة كبيرة ، من الناحية المثالية في تنظيم التعدين

2- اختصاصي رئيسي ، متخصص في تسويق الألمنيوم درجة البكالوريوس في التسويق و / أو الهندسة الصناعية (يفضل ماجستير إدارة الأعمال) خبرة 10 سنوات كحد أدنى في تسويق منتجات الألمنيوم وتسعيرها في شركة صناعية (تعمل بشكل رئيسي في صناعة الألمنيوم المصب) 3- أخصائي رئيسي ، تسويق المنتجات والتسعير درجة البكالوريوس في التسويق و / أو الهندسة الصناعية (يفضل ماجستير إدارة الأعمال) ؛ 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة في تسويق وتسعير منتجات الألمنيوم في شركة صناعية (من أهم أعمالها في صناعة الألمنيوم المصب) طلاقة في اللغة الإنجليزية. 4- أخصائي ، شريك أعمال (C&W) III دبلوم تقني + سنتان تقني أول دبلوم تقني متقدم + سنة تقني أول خبرة 10 سنوات خبرة ذات صلة (تخضع للتأهيل) 5- مشرف كهرباء درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية / التخصصات ذات الصلة خبرة 7 سنوات خبرة في مجال الحرفي / الإنتاج ذي الصلة + 2 سنوات في الدور الإشرافي. 6- فني 2 كهرباء دبلوم فني / هندسي وطني خبرة 3 سنوات كحد أدنى 7- مشرف إعادة الصهر والسبائك الفنية شهادة الثانوية العامة (الرياضيات والعلوم) شهادة كفاءة معترف بها رسميًا تنطبق على تخصص / وظيفة معينة (مثل التفجير) يفضل مؤهل ما بعد المدرسة خبرة 10 سنوات في التعدين (6 سنوات خبرة عملية في مجال معين) طريقة التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم : (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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