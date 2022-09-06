أمير عسير يتفقد عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال أبها

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تفقد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ميدانيًا عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال أبها.
وذكرت إمارة المنطقة أن هذه الجولة الميدانية جاءت لمتابعة آلية الانضباط والجاهزية وفق دليل سمات ومهارات رجال الأمن، وتطبيق معايير المشهد الحضري لتحسين المقرات.
كما اطلع الأمير تركي بن طلال على آلية العمل وأبرز التحديات وطرق المعالجة، بجانب تفقد الجاهزية والقدرة الاستعابية لكل مركز.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال يتفقد ميدانيًا عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال عسير، ويتابع آلية الانضباط والجاهزية وفق دليل سمات ومهارات رجال الأمن، وتطبيق معايير المشهد الحضري لتحسين المقرات، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة، ومدير الدفاع المدني. pic.twitter.com/OmDiTe33xi
— إمارة منطقة عسير (@emartasir)
#فيديو ||— إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 6, 2022
الأمير #تركي_بن_طلال يتفقد ميدانيًا عددًا من مراكز القطاعات الأمنية شمال عسير، ويتابع آلية الانضباط والجاهزية وفق دليل سمات ومهارات رجال الأمن، وتطبيق معايير المشهد الحضري لتحسين المقرات، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة، ومدير الدفاع المدني. pic.twitter.com/OmDiTe33xi
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Source akhbaar24
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