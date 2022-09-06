ترقب لمؤتمر أبل السنوي غداً.. و”آيفون 14″ أبرز المنتجات المتوقعة

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يترقب الكثيرون حول العالم احتفالية شركة “أبل” مساء غد (الأربعاء)، والتي سيتم خلالها الكشف عن المنتجات التي ينتظرها عشاق تلك العلامة والتي أبرزها سيكون “آيفون 14”.

وأعلنت “أبل” أن حفلها السنوي المقرر غدا لن يتم فيه الكشف عن كل المنتجات الجديدة، حيث سيتم تأجيل بعضها إلى الشهر المقبل.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن سلسلة هواتف “آيفون” الجديدة، والتي تشمل 4 هواتف، أبرزها “برو ماكس 14″، كما سيحل “ماكس 14” محل هاتف آيفون ميني الصغير.

ومن بين المنتجات البارزة أيضا الساعة الجديدة “برو”؛ وهي من أبرز منتجات “أبل” التي ستعرض خلال الحدث السنوي، ويتوقع أن تشهد تصميما عصريا لتكون الساعة الأقوى لأبل حتى اليوم.

ويتوقع أن يشهد الحدث السنوي كشف “أبل” عن سماعات “أير بودز برو 2” الجديدة، المطورة من نسخة “برو الأولى” التي لاقت شعبية كبيرة.

وتشير التقارير إلى أن الشركة قد تعلن في الحفل عن دخولها عالم “الواقع المعزز”، وتكشف خطتها القادمة لإنتاج جهاز الواقع المعزز الذي يضع المستخدم في أماكن مبهرة عند ارتدائه.

أما أبرز المنتجات التي لن تكشف عنها “أبل” خلال الحدث، فهو جهاز “الأيباد” الاقتصادي الذي سيكون بمميزات وتكلفة أقل ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في أكتوبر المقبل، كذلك “أيباد برو” من الجيل العاشر، والذي سيكون آخر نسخة من الجهاز الشهير، وأيضا جهاز “ماك برو، حيث ستعرض “أبل” جهاز وحدة المعالجة المركزية فائق المميزات، الذي سيحول جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى جهاز بقدرات هائلة.



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Source akhbaar24

