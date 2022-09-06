وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في جدة.. اعرف التخصصات المطلوبة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في جدة.
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في جدة
وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن التخصصات المطلوبة، والشروط الواجب توافرها التي يجب على الراغبين في الحصول على الوظيفة.
المسمى الوظيفي:
- مدخل بيانات.
المؤهلات والخبرات:
- درجة الدبلوم في تخصصات ذات صلة. خبرة 1 سنة في مجال العمل. مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة. مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (وفقاً للشروط).
المهام
- إدارة السجلات اليومية الواردة / الصادرة الاتصالات في الإدارة. يقارن ويراجع البيانات مع وثائق المصدر ، أو إعادة إدخال البيانات. إدخال البيانات من وثائق المصدر في قاعدة بيانات الحاسب والملفات والنماذج. إعداد تقارير تحليل البيانات الشهرية والفصلية والسنوية. إعداد النسخ الاحتياطية لجميع معلومات البيانات وإجراء الأرشفة الشهرية.
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).
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Source almnatiq
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