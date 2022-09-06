وفاة قائد الأوركسترا الألماني “لارس فوغت” عن 51 عاماً بعد صراع مع السرطان

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توفي قائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت الإثنين عن عمر يناهز 51 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، على ما أعلنت الوكالة التي تتولى إدارة أعماله.
وكتبت وكالة “أسكوناس هولت” في صفحتها عبر تويتر “نعلن ببالغ الأسى وفاة عازف البيانو وقائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت”.
وأضافت “إنّ لارس رحل ظهر اليوم بسلام محاطاً بأسرته بعد صراع مع مرض السرطان”.
وكان لارس يشغل منذ تموز/يوليو 2020 منصب المدير الموسيقي لفرقة موسيقى الحجرة (تشامبر أوركسترا) في باريس.
ولارس الحائز مكافآت عريقة عدة من بينها جائزة “برامز”، اختارته بلدية باريس لشغل هذا المنصب فيما كان المدير الموسيقي في “رويال نورذرن سينفونيا” في بريطانيا.
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Source akhbaar24
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