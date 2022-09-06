توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن استخدام السكر المُضاف للمشروبات بالمحلات والمطاعم

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تمنع استخدام السكر المُضاف والملونات والنكهات في العصائر الطازجة وخلطات العصائر والمشروبات التي يتم بيعها في محلات بيع العصير والمطاعم والمقاهي.
إضافات خطيرة
وأوضحت أنها قررت منع استخدام السكر المُضاف والملونات والنكهات في العصائر الطازجة وخلطات العصائر والمشروبات، يشمل “العسل وشراب الجلوكوز وغيره من صيغ السكر المضاف”.
مخاطر المشروبات المحلاة بالسكر
جاء ذلك خلال رد الهيئة على أحد المتسائلين عن ما أعلنته مدينة الملك عبد الله الطبية، أن المشروبات المحلاة بالسكر قد تؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسمنة وتسوس الأسنان.
لترد الهيئة على حسابها في “تويتر” بما نصه: “تحية طيبة، تمنع الهيئة استخدام السكر المُضاف والملونات والنكهات في العصائر الطازجة وخلطات العصائر والمشروبات، ويشمل “العسل وشراب الجلوكوز وغيره من صيغ السكر المضاف”، والتي يتم بيعها في محلات بيع العصير والمطاعم والمقاهي”.
وأشارت الهيئة إلى أنها تحرص على نشر معلومات بشكل مستمر عن المكملات الغذائية التي تسبب أضرارًا للمواطنين، وذلك بهدف تعريفهم بمخاطرها والإسهام الفعال في عدم تعريضهم للخطر.
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Source almnatiq
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