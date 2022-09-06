الصين تطلق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - أرسلت الصين اليوم، قمرين صناعيين جديدين للاختبارات إلى الفضاء، وذلك من مركز /جيوتشيوان/ لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

وتم إطلاق قمري الاختبارات /سينتيسبيس – 1 – إس3/ و/سينتيسبيس – 1 – إس4/ على متن صاروخ حامل من طراز “كوايتشو – 1 أيه”، حيث دخلا إلى المدار المخطط لهما بنجاح.

وتعتبر عملية الإطلاق هذه هي المهمة رقم 17 للصواريخ الحاملة من طراز “كوايتشو- 1 أيه”، وفقا لمركز الإطلاق.

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كما أطلقت الصين اليوم، صاروخا حاملا من طراز “لونغ مارش-2 دي” لوضع مجموعة أقمار صناعية للاستشعار عن بعد في الفضاء.

وباعتبارها الدفعة الخامسة من عائلة الأقمار الصناعية المعروفة بـ”ياوقان-35″، فقد تم إطلاق الأقمار الصناعية من مركز /شيتشانغ/ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها سلفا.

وستستخدم الأقمار الصناعية بشكل رئيسي لإجراء تجارب علمية، ومسوح للموارد البرية، وتقدير حجم المنتجات الزراعية، والوقاية من الكوارث وتخفيفها.

تجدر الإشارة إلى أن الصين أطلقت قبل ثلاثة أيام قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وسيتم استخدام القمر الصناعي المذكور للتجارب العلمية، ومسوحات موارد الأرض، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والإغاثة.