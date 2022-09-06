“النمر” يحذّر من بعض مسكنات آلام المفاصل

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضح “النمر”، عبر حسابه على “تويتر”، أن “بعض الأدوية المُسكنة لآلام المفاصل (Nsaids) من الممكن أن يسبّب تقرحات المعدة والنزيف منها، خاصةً لدى كبار السن؛ لذلك توزن المنافع والمضار في كل حالة على حِدَة”.

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