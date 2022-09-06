شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. القناة الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحتضن ستاد لوسيل "أكبر ملاعب كأس العالم "بدولة قطر قمة عربية مدوية تجمع بين الهلال السعودي والزمالك المصري في نهائي كأس لوسيل 2022.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل ما يخص مباراة الهلال والزمالك القادمة في كأس لوسيل، ويأتي ذلك فيما يلي:-

تعرف على موعد مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس لوسيل

يقع الهلال في مواجهة قوية أمام الزمالك مساء الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك المصري والهلال في كأس سوبر لوسيل

ويتساءل العديد عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في سوبر لوسيل، والتي نوضحها لكم في السطور التالية بالتردد.

تنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والهلال عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية، والتي يمكن تثبيتها كالتالي..

• التردد (ميجا هرتز): 12604

• معدّل استقطاب الموجة: أفقي

• معدّل الترميز: 27500

• معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

• إشارة ارسال البث: DVB-S2

• معدّل تردد الموجة: 8PSK

تشكيل الهلال المتوقع لموقعة الزمالك الجمعة في كأس سوبر لوسيل 2022

من المتوقع أن يدخل بطل الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام حامل اللقب المصري:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

الوسط: جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ديلجادو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا.

في الهجوم: أوديون إيجالو.

كيف يدخل الهلال إلى مباراة الجمعة أمام الزمالك؟

يدخل بطل آسيا إلى مباراة الزمالك القادمة بدفعة معنوية عالية بعد تحقيقه فوز مثير أمام الفتح بهدف نظيف.

تعرف على جوائز كأس سوبر لوسيل بقطر 2022

من المقرر أن يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ يقدر بـ مليون و500 ألف دولار، بينما يحصل "الوصيف" صاحب المركز الثاني على مليون دولار.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/202

تختتم منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 مساء الجمعة الموافق 16 من سبتمبر بمواجهة تجمع بين الهلال والوحدة.

وتبدأ ركلة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موقف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يرتكز الهلال في المركز الأول من جدول ترتيب دوري روشن السعودي في نسخته الجديدة، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.