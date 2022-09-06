محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن إحصائيات الأعمال والبرامج والمشاركات الخيرية الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خلال الأعوام من 1441هـ حتى تاريخ 1444/1/29هـ. وأوضحت الرئاسة ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للعمل الخيري، أنه تم تقديم 4.110.137 وجبة طعام لبرنامج الإفادة في مجال الطعام، واستقبال 12.646.975 ضيفاً ببرنامج الوفادة في مجال الضيافة. وأضافت في إنفوجراف على حسابها بتويتر أنها قامت بتوزيع 2.357.190 عبوة ماء ببرامج السُقيا في مجال السقاية، و25.306 سلال غذائية في مجال الغذاء. ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات والبرامج والأعمال الخيرية بلغ 25.323.196 مستفيداً.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 25 مليون مستفيد من البرامج والمشاركات الخيرية لشؤون الحرمين خلال 4 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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