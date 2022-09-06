تنبيه عاجل من “الأرصاد” لسكان منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز العيص والفريش والفقرة واليتمة وبدر ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء. كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء. أخبار قد تهمك

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