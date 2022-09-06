جمعية “تمكين” برفحاء تُفعِّل اليوم العالمي للعمل الخيري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
فعَّلَتْ جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل بمحافظة رفحاء أمس “اليوم العالمي للعمل الخيري” تحت شعار “القضاء على الفقر” والذى يوافق يوم 5 سبتمبر من كل عام بوصفه أكبر التحديات العالمية.
وتضمن التفعيّل إضاءة من إحدى كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله :” لا شك أن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع و هو من أساس ما يمليه علينا ديننا و التراحم بين أفراد المجتمع لن يأتي إلا بالخير”.
وأوضحت جمعية “تمكين” أن تفعيلها هذا اليوم للتذكير بمثل هذه المناسبة الدولية المهمة، والتأكيد على ريادة المملكة العربية السعودية وشعبها في العطاء الإنساني بتوجيهات قيادتها الرشيدة، وعلى ما أحدثته الجمعيات الخيرية السعودية لمفهوم العمل الإنساني، حيث أصبح العطاء والبذل قيمة ثقافية في الشخصية السعودية، وسمة من سمات الهوية في المجتمع.
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